Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Sundern (ots)

Am gestrigen Tag gegen 16.00 Uhr wurde in Sundern-Hövel in dem Markenbergweg der Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Die unbekannten Täter gelangten in den vergangenen Tagen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen an die Polizei in Sundern unter der Rufnummer 0291-90200 weiterzugeben. Stra.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell