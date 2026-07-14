Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Taxi-Fahrgast bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 13. Juli 2026, gegen 06:25 Uhr, ist es in Delmenhorst auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes-Taxi die Oldenburger Straße stadtauswärts. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor geparkten Volvo geschoben.

Eine 88-jährige Frau aus Delmenhorst, die sich als Fahrgast im Taxi befand, erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Das Taxi sowie der Seat waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 24.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach derzeitigem Stand kann eine Ablenkung des Taxi-Fahrers als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden.

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