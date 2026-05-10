Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 08.05.2026, wurde die Polizei vormittags zu einem Geschäft in die Gelsenkirchener Altstadt gerufen. Ein 43jähriger Gelsenkirchener mit nigerianischer Staatsbürgerschaft randalierte in einem Lebensmittelgeschäft und wollte dieses trotz Aufforderung der Mitarbeiter nicht verlassen. Den Weisungen der Beamten kam er ebenfalls nicht nach, sondern beleidigte diese fortlaufend als Rassisten. Bei der folgenden Fixierung des Gelsenkircheners schlug dieser nach den Beamten. Durch das Androhen des Distanzelektroimpulsgeräts (Taser) konnte der Widerstand gebrochen werden. Der 43jährige konnte anschließend sein erhitztes Gemüt im Polizeigewahrsam abkühlen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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