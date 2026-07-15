Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand einer Mülltonne +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 04:39 Uhr, geriet in der Blumenstraße in Delmenhorst eine Mülltonne in Brand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen standen zwei 240-Liter-Mülltonnen für Plastikmüll an der Außenwand eines Wohngebäudes. Eine der Mülltonnen geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Die zweite Mülltonne konnte noch vor einem Übergreifen der Flammen entfernt werden.

Der Brand wurde zunächst mit eigenen Mitteln gelöscht. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst übernahm anschließend mit 6 Einsatzkräften die Nachlöscharbeiten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch das angrenzende Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Blumenstraße beobachtet haben und Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

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