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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen gesucht zu Heckenbrand in Wardenburg +++ Übergreifen auf Gebäude verhindert

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. Juli 2026, gegen 16:55 Uhr, geriet im Schulweg eine Hecke aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg, die mit 28 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes Gebäude verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schulwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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