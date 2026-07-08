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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Genital entblößt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (04.07.2026) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Charlottenplatz sein Genital entblößt haben soll. Der Mann fiel gegen 20.45 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens in der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz auf, weshalb ihn Sicherheitskräfte aus der Haltestelle begleiteten. Als der 25-Jährige am Aufgang zur Charlottenstraße am Stadtpalais war, soll er vor einem Mann, einer Frau und einem Kind seine Hose heruntergezogen und sein Glied entblößt haben. Als die Sicherheitsmitarbeiter ihn festhalten wollten, rannte der 25-Jährige über die Charlottenstraße und soll dadurch mehrere Fahrzeuge zum Bremsen gezwungen haben. Anschließend kletterte er über die Tunnelbrüstung, landete auf den Stadtbahngleisen und flüchtete in die Haltestelle Charlottenplatz. Hier nahmen ihn Sicherheitskräfte fest und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten diese ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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