Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260605 - 0700 Frankfurt - Sachsenhausen: Verkehrsunfall nach riskanten Manövern

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern auf heute (4. auf 5. Juni 2026) verursachte ein 22-Jähriger einen Unfall auf der Gerbermühlstraße nachdem er zuvor durch seine riskante und gefährliche Fahrweise aufgefallen war.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 22-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Gerbermühlstraße in Richtung Offenbach. Immer wieder nutzte er seine Lichthupe, um andere Verkehrsteilnehmende zum Spurwechsel zu bewegen. Dabei wechselte selbst er auch mehrfach den Fahrstreifen, um schnellstmöglich die vorausfahrenden Fahrzeuge zu überholen.

Auf Höhe der Hausnummer 34 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der linken Fahrbahnbegrenzung, ehe er auf der rechten Fahrspur mit dem Fahrzeug eines 21-Jährigen zusammenstieß.

Ein Streifenwagen befuhr ebenfalls die Gerbermühlstraße und fand die verunfallten Fahrzeuge kurz darauf vor. Nach der Erhellung des Unfallgeschehens wurde das Auto des 22-Jährigen sichergestellt und sein Führerschein eingezogen. Das andere Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 22-Jährigen muss sich nun auch wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen wurden von der Fachdienststelle übernommen.

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