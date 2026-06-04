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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260604 - 0697 Frankfurt - Westend-Süd: Schwere Körperverletzung mit Pfefferpistole - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (03. Juni 2026) kam es zu einer schweren Körperverletzung mit einer Pfefferpistole. Der Geschädigte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 18:30 Uhr befuhr der 50 Jahre alte Geschädigte auf seinem Kleinkraftrad den Beethovenplatz. Hier kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei Personen, die sich auf einem E-Scooter befanden und neben dem 50-Jährigen zum Halten kamen. Im Rahmen der verbalen Streitigkeiten soll einer der Männer plötzlich eine Pfefferpistole gezogen und dem 50-Jährigen aus kürzester Distanz ins Gesicht geschossen haben. Anschließend entfernten sich beide Männer unerkannt vom Tatort.

Der Geschädigte erlitt durch den Schuss schwere Verletzungen im Augenbereich und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1)	Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, südosteuropäisch, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, schwarzer Bart, schwarze Hose, weißes T-Shirt, Sonnenbrille
2)	Männlich, 20-30 Jahre alt, südosteuropäisch, sportliche Statur, schwarzer Bart, kurze schwarze Haare, grüner Jogginganzug, Kappe mit Aufschrift "Gucci", helle Schuhe, Rucksack

Beide waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, der eine auffällige pinke Färbung aufwies.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 51199 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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