Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260603 - 0694 Frankfurt - Sachsenhausen: Trickdiebstahl zum Nachteil zweier Senioren

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Trickdieb erbeutete am gestrigen Dienstagnachmittag (02. Juni 2026) vier hochwertige Uhren bei einem älteren Ehepaar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der unbekannte Tatverdächtige gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verschaffte sich so gegen 14:00 Uhr Zugang zu der Wohnung im Sachsenhäuser Landwehrweg. Die beiden 83- und 89-jährigen Senioren öffneten ihm die Tür. In einem unbeobachteten Moment begab er sich in ein weiteres Zimmer und entwendete besagte hochwertige Uhren mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, schwarzes Haar; trug eine blaue OP-Maske, braune sehr lange Jacke, dunkle lange Hose, insgesamt ungepflegter Eindruck

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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