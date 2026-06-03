Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0691 Frankfurt- Höchst: Festnahme nach Angriff mit Messer

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Montagabend (1. Juni 2026) kam es in einer Wohneinrichtung in der Karl-Blum-Allee zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach aktuellen Kenntnissen klopfte ein 35- jähriger ehemaliger Bewohner der Einrichtung gegen 18:00 Uhr an mehrere Zimmertüren. Im Zuge dessen klopfte er auch an die Tür des 57- jährigen Tatverdächtigen. Dieser öffnete die Tür und drohte dem 35- jährigen Mann zunächst, bevor er ihn angriff und mittels Messers sowie stumpfer Gewalt verletzte.

Zwei weitere 47- und 54- jährige Bewohner wurden auf das Geschehen im Hausflur aufmerksam und eilten dem 35- Jährigen zu Hilfe. Hierbei wurde auch der 47- jährige Mann durch den Tatverdächtigen an der Hand verletzt. Die Helfer retteten sich in ein Apartment und der 57- jährige Angreifer flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit.

Der 35- Jährige veranlasste währenddessen die Verständigung des Notrufes. Er erlitt durch den Angriff mehrere Schnittverletzungen im Bereich des Gesichts, des Halses und der Hand und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 57- jährige Tatverdächtige stellte sich kurze Zeit später der Polizei und wurde festgenommen.

Er wurde gestern dem Haftrichter vorgestellt, der Haftbefehl erließ.

Was die Hintergründe der Tat sind und ob es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell