Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260602 - 0688 Frankfurt - Stadtgebiet: Weitere Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei
Frankfurt (ots)
(di) Pünktlich zum Sommer bietet die Frankfurter Polizei in Kooperation mit dem Verein "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." weitere kostenlose Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen und kann an folgenden Terminen wahrgenommen werden:
06. Juni 2026 13:00 - 17:00 Uhr: Goldstein / Zur Waldau 12 / Familienfest beim VFL Goldstein
13. Juni 2026 12:00 - 17:00 Uhr: Ginnheim / Ginnheimer Stadtweg / Feuerwehrfest
14. Juni 2026 11:00 - 16:00 Uhr: Bergen-Enkheim / Marktstraße / Altstadtfest Bergen
20. Juni 2026 14:00 - 18:00 Uhr: Nied / Oeserstraße 2 Nied / Nieder Stadtteilfest
Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de">anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de
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