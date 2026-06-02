Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0688 Frankfurt - Stadtgebiet: Weitere Termine zur kostenlosen Fahrradcodierung der Polizei

Frankfurt (ots)

(di) Pünktlich zum Sommer bietet die Frankfurter Polizei in Kooperation mit dem Verein "Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." weitere kostenlose Fahrradcodierungen für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Codierung bietet einen zusätzlichen Schutz vor Diebstählen und kann an folgenden Terminen wahrgenommen werden:

06. Juni 2026 13:00 - 17:00 Uhr: Goldstein / Zur Waldau 12 / Familienfest beim VFL Goldstein

13. Juni 2026 12:00 - 17:00 Uhr: Ginnheim / Ginnheimer Stadtweg / Feuerwehrfest

14. Juni 2026 11:00 - 16:00 Uhr: Bergen-Enkheim / Marktstraße / Altstadtfest Bergen

20. Juni 2026 14:00 - 18:00 Uhr: Nied / Oeserstraße 2 Nied / Nieder Stadtteilfest

Da nur begrenzte Plätze zur Verfügung stehen wird darum gebeten, sich unter folgendem Link anzumelden: anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de">anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de

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