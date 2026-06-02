Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0686 Frankfurt - Unterliederbach: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamtin

Frankfurt (ots)

(la) Am späten Montagabend (01. Juni 2026) kam es zu einem tätlichen Angriff auf eine Polizeibeamtin bei einem Einsatz in Unterliederbach. Die Streife nahm die Angreiferin fest.

Gegen 19:00 Uhr erstattete zunächst ein 34 Jahre alter Mann Anzeige gegen seine Ex-Frau, da diese gegenüber dem gemeinsamen fünfjährigen Sohn gewalttätig geworden sei. Da hiervon ein Video existierte wurde die 32 Jahre alte Frau der Wohnung verwiesen und mit einem vorübergehenden Kontakt- und Annäherungsverbot versehen.

Gegen 22:15 Uhr meldete sich der 34-jährige Anzeigenerstatter erneut und teilte mit, die Ex-Frau sei wieder in der Wohnung und weigere sich nun zu gehen. Die Polizei begab sich umgehend vor Ort und forderte die 32-Jährige auf, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin trat die 32-jährige Frau der eingesetzten 26-jährigen Polizeibeamtin in den Bauch. Auch bei der anschließenden Festnahme und Verbringung auf das Revier setzte sich die Frau weiter zur Wehr. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Frau entlassen.

Sie muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Polizistin wurde durch den Tritt verletzt und konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.

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