Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0685 Frankfurt - Fechenheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagnachmittag (01. Juni 2026) kam es bei einer Personenkontrolle zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bei dem sowohl die beiden Polizisten als auch der Angreifer leicht verletzt wurden. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 17:20 Uhr beobachteten Zivilfahnder einen Mann beim Konsum von Rauschmitteln in einer Straßenbahn und entschlossen sich dazu, ihn zu kontrollieren. Der 43 Jahre alte Mann verhielt sich zunächst kooperativ, versuchte jedoch plötzlich zu flüchten, was die Beamten verhindern konnten. Daraufhin versuchte der 43-jährige einen Beamten zu Boden zu bringen. In der Folge entstand ein Gerangel, bei welchem sowohl der 43-jährige Angreifer als auch die 31 und 36 Jahre alten Polizeibeamten mehrere Schürfwunden und Prellungen davontrugen. Mit Unterstützung von zwischenzeitlich eingetroffenen weiteren Polizeibeamten gelang es, den Mann festzunehmen und auf die Dienststelle zu verbringen. Nach erfolgter Blutentnahme wegen des vermutlichen Rauschmittelkonsums wurde der Mann entlassen. Die Polizeibeamten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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