Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260602 - 0682 Frankfurt - Bornheim: Postzustellerin niedergeschlagen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Bereits am Samstagmittag (30. Mai 2026) wurde eine Mitarbeiterin der Deutschen Post in Bornheim von einem unbekannten Mann attackiert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Gegen 14:00 Uhr befand sich die 54-jährige Geschädigte in der Löwengasse und ging ihrer Tätigkeit als Briefzustellerin nach. Ein unbekannter Mann warf von hinten eine Glasflasche nach ihr. Da die Flasche die 54-Jährige jedoch verfehlte, bemerkte diese den ihr geltenden Angriff zunächst nicht. Der Unbekannte ließ es hierbei jedoch nicht bewenden. Er näherte sich der Frau nun von hinten und schlug ihr mit der Hand unvermittelt mehrfach gegen den Hinterkopf. Die 54 Jahre alte Frau stürzte zu Boden und blieb für einen Moment reglos liegen. Der unbekannte Mann ließ nun von ihr ab und entfernte sich ruhigen Schrittes vom Tatort.

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachten konnte, beschrieb den unbekannten Täter wie folgt: Männlich, orientalisches Erscheinungsbild, ca. 40-50 Jahre alt, Glatze, leichter Bartwuchs, ca. 175-180cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer beigen, sogenannten "Kurta"

Die 54 Jahre alte Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 10600 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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