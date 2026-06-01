Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0679 Frankfurt - Stadtgebiet: Firmenlauf "J.P. Morgan Chase Corporate Challenge" - Hinweise der Polizei

Frankfurt (ots)

Am Mittwoch (3. Juni 2026) findet der 32. Firmenlauf "J.P. Morgan Chase Corporate Challenge" statt. Auch dieses Jahr werden wieder zehntausende Menschen erwartet, die gemeinsam durch die Straßen Frankfurts laufen. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang und verläuft durch die Innenstadt.

Am Tag der Veranstaltung wird es ab ca. 13:00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen kommen. Davon werden auch einige Parkhäuser im Innenstadtbereich betroffen sein, sodass diese nur eingeschränkt erreichbar sein werden.

Ebenfalls kann es im Personennahverkehr zu Einschränkungen kommen. Informationen hierzu erhalten Sie unter anderem auf den Internetseiten des Veranstalters (https://www.jpmorganchasecc.com/de/frankfurt) und des Rhein-Main-Verkehrsbundes (https://www.rmv.de).

Auf den Social-Media-Kanälen der Frankfurter Polizei (Instagram, "X" und WhatsApp) erhalten Sie anlassbezogen Informationen rund um die Themen Verkehr und Sicherheit.

Die Frankfurter Polizei rät, an dem Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel, insbesondere S-/ U-Bahnen zu nutzen und den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen Lauf!

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