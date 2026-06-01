Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0677 Frankfurt - Heddernheim: Mann nach sexueller Belästigung in Therme festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Sonntagabend (31. Mai 2026) nahmen Polizisten einen 58-Jährigen fest, der zuvor ein Mädchen in einer Therme sexuell belästigt haben soll.

Nach aktuellen Erkenntnissen verließ die 14-Jährige gegen 20:00 Uhr den Badebereich und lief in Richtung der Spindräume. Hier soll der 58-Jährige an sie herangetreten sein und sie an der Schulter berührt haben. Nach der Abweisung und Drohung mit der Badeaufsicht, entfernte er sich. Wenig später bemerkte sie den Mann in ihrer Nähe, welcher nun obszöne Gesten vollzogen haben soll. Die durch Zuruf alarmierte Badeaufsicht konnte den 58-Jährigen bis zur Ankunft der Polizei festhalten, welche ihn festnahm und auf das ein Polizeirevier brachte.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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