PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0677 Frankfurt - Heddernheim: Mann nach sexueller Belästigung in Therme festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Sonntagabend (31. Mai 2026) nahmen Polizisten einen 58-Jährigen fest, der zuvor ein Mädchen in einer Therme sexuell belästigt haben soll.

Nach aktuellen Erkenntnissen verließ die 14-Jährige gegen 20:00 Uhr den Badebereich und lief in Richtung der Spindräume. Hier soll der 58-Jährige an sie herangetreten sein und sie an der Schulter berührt haben. Nach der Abweisung und Drohung mit der Badeaufsicht, entfernte er sich. Wenig später bemerkte sie den Mann in ihrer Nähe, welcher nun obszöne Gesten vollzogen haben soll. Die durch Zuruf alarmierte Badeaufsicht konnte den 58-Jährigen bis zur Ankunft der Polizei festhalten, welche ihn festnahm und auf das ein Polizeirevier brachte.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren