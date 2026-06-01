Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601- 0676 Frankfurt- Sachsenhausen: Sachbeschädigung durch Feuer an Schule- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagabend (31. Mai 2026) wurde über die Leitstelle der Feuerwehr ein Brand auf einem Schulgelände im Sachsenhäuser Landwehrweg gemeldet.

Nach aktuellen Kenntnissen brannten gegen 19:40 Uhr zwei Mülleimer und eine leerstehende Gartenhütte auf dem Schulgelände.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und Bäume. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Vor Ausbruch des Feuers konnten drei männliche Jugendliche im Alter von ca. 15 Jahren auf dem Gelände beobachtet werden. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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