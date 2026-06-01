Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260601 - 0675 Frankfurt - Eschersheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (31. Mai 2026) stießen im Stadtteil Eschersheim zwei Kraftfahrzeuge in einem Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Fahrzeug die Eschersheimer Landstraße stadtauswärts in Richtung Dillenburger Straße. Zeitgleich befuhr eine 38-jährige Frau die Straße "Am Lindenbaum" in Richtung Eschersheimer Landstraße, aus Richtung Dehnhardtstraße kommend.

Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße / "Am Lindenbaum" rot, während der Mann in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zeitgleich fuhr auch die 38-Jährige, deren Ampelsignal grün angezeigt hatte, auf die Kreuzung und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Mitfahrer des 31-Jährigen, sowie die 38-jährige Frau und deren Mitfahrerin wurden verletzt. Eine der verletzten Personen wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen den 31 Jahre alten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell