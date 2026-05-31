Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260531- 0672 Frankfurt- Gutleutviertel: Einbrecher gönnt sich, zeigt keine Manieren, verwüstet und wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (29. Mai 2026) auf Samstag (30. Mai 2026) verschaffte sich ein 40-jähriger Mann Zutritt zum Behördenzentrum in der Gutleutstraße und wurde durch die Wachbesatzung des nahegelegenen Polizeireviers festgenommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen verschaffte sich der Mann Zutritt zu dem Gebäude, indem er ein komplettes Fenster aus der Verankerung riss.

Im Gebäude stieß er etliche Büroeinrichtungen um und beschädigte diese. Der Mann trank eine Champagnerflasche leer und betrat mehrere Stockwerke. Er beschädigte unter anderem diverse Türen und riss Kabel aus der Deckenverkleidung.

Letztlich verrichtete er seine Notdurft im Bereich der Duschen und beschädigte den Feuermelder, sodass die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden, anrückten und ihn schließlich im Untergeschoss des Zentrums festnahmen.

Der durchaus alkoholisierte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen Verdacht des besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Missbrauch von Notrufen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell