Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260530- 0669 Frankfurt- Gallus: Mann greift Polizistin an Waffe

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (29.Mai 2026) auf Samstag (30. Mai 2026) wurde die Polizei alarmiert, da sich ein Mann auf der Fahrbahn der Mainzer Landstraße befand und Verkehrsteilnehmer an der Weiterfahrt hinderte.

Gegen 00:10 Uhr traf die Streife den 21- Jährigen an, welcher zunächst verwirrte Angaben machte und dann über Herz-/ Kreislaufprobleme klagte.

Die Streife verständigte einen Rettungswagen, um eine medizinische Erstversorgung durchführen zu lassen. Als der Rettungswagen eintraf und diese durchgeführt werden sollte, hielt sich der 21- Jährige am Diensthemd eines Polizisten fest und ließ nicht los.

Der Mann wurde letztlich in den Rettungswagen verbracht. Dort beruhigte er sich zunächst, bevor er unvermittelt aufstand und einer Polizistin mit beiden Händen an deren Waffe griff. Bei der nun folgenden Festnahme wehrte und sperrte sich der Mann.

Schließlich wurde er aufgrund des Verdachts einer Mischintoxikation einer Klinik vorgestellt, welche sich dem jungen Mann annahm.

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