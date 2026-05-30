Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260530- 0667 Frankfurt- Gutleutviertel: Dieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Freitagmorgen (29. Mai 2026) meldete ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen Mann, der sich an mehreren Fahrzeugen in der Schleusenstraße "zu schaffen mache". Die Polizei nahm einen 40- jährigen Mann fest.

Nach aktuellen Kenntnissen hatte der Zeuge beobachtet, wie der 40- Jährige gegen 05:10 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen versuchte, die Türen zu öffnen.

Die alarmierte Streife traf den Tatverdächtigen an und stellte mehrere beschädigte Fahrzeuge fest. Bei dem 40- jährigen Mann fanden die Beamte mehrere Gegenstände auf, welche aus verschiedenen Fahrzeugen stammten und stellten diese sicher.

Zudem führte der Mann ein Fahrrad mit sich, zu dessen Herkunft er ebenfalls keine plausiblen Angaben machen konnte. Auch das Fahrrad stellte die Streife sicher.

Der 40- Jährige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell