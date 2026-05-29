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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260529 - 0666 Frankfurt - Bornheim: Festnahme nach Angebot auf einer Online-Verkaufsplattform

Frankfurt (ots)

(di) Ein Angebot auf einer Online-Verkaufsplattform führte gestern Morgen (28. Mai 2026) zur Sicherstellung von Diebesgut und der Festnahme eines Tatverdächtigen, der sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten muss.

In einem zurückliegenden Zeitraum stahlen Unbekannte eine E-Gitarre und einen Bass des Geschädigten. Dieser entdeckte nun die entwendete E-Gitarre in einem Inserat auf einer Online-Verkaufsplattform wieder und verständigte die Polizei.

Der Verkäufer war sichtlich überrascht, dass die Polizei bei dem zuvor vereinbarten Verkaufstermin ebenfalls anwesend war. Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnten nicht nur die E-Gitarre, sondern auch der Bass wiedererlangt werden.

Die Beamten leiteten schließlich ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen ein. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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