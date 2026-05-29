Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260529 - 0663 Frankfurt - Flughafen: Randalierer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagnachmittag (28. Mai 2026) nahmen Polizisten einen 25-Jährigen fest, der zuvor im Terminal 1 randaliert hatte.

Der Mann fiel zunächst Beamten der Bundespolizei auf, da er an einem Check-In Automaten hantierte und dabei laute Ausrufe tätigte, wodurch sich einige Fluggäste augenscheinlich unwohl fühlten. Nachdem er der Aufforderung den Bereich zu verlassen nicht nachkam und auch auf einen ausgesprochenen Platzverweis nicht reagierte erfolgte die Festnahme durch die Beamten. Hierbei leistete er aktiv Widerstand, verletzt wurde niemand.

Den Mann, welcher weiterhin zunehmend verwirrte Ausrufe tätigte, nahmen schließlich Beamte der Landespolizei in Gewahrsam. Auf Grund seines psychischen Ausnahmezustandes transportierten diese ihn in die psychiatrische Station eines umliegenden Krankenhauses.

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