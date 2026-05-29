Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260529- 0662 Frankfurt- Schwanheim: Gemeinschädliche Sachbeschädigung im Waldspielpark- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Der integrative Waldspielpark in der Stöppelschneise in Schwanheim ist ein beliebtes Freizeitziel für Familien mit Kindern, ein Teil des grünen Stadtrandes und gerade in den heißen Sommertagen gut besucht.

Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Mittwoch (20. Mai 2026) bis Freitag (22. Mai 2026) auf das Dach eines dortigen Betriebsgebäudes, beschädigten dieses sowie den Kamin des Gebäudes und rissen die Blitzschutzanlage teilweise herunter. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer kann Hinweise auf Personen geben, die sich im Bereich des Waldspielparks in der oben genannten Zeit auffällig verhalten haben und für den Schaden verantwortlich sein könnten.

Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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