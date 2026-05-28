Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260528 - 0659 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Mittag (27. Mai 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 13:45 Uhr befanden sich zwei Straßenbahnen der Linien 12 - in Richtung Schwanheim fahrend - und 14 - in Richtung Bornheim fahrend - nebeneinander auf der Kreuzung "Münchener Straße"/ "Am Hauptbahnhof".

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide Straßenbahnen seitlich miteinander, wodurch die Linie 14 entgleiste und sich die beiden Straßenbahnen miteinander verkeilten.

Durch den Aufprall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zwei Personen wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser verbracht. An den Straßenbahnen entstand Sachschaden.

Für die Bergung der Straßenbahnen musste der Bereich um die Kreuzung "Münchener Straße"/ "Am Hauptbahnhof" für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt werden. Hierdurch kam es zu längeren Staus bis in die Innenstadt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell