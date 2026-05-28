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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260528 - 0657 Frankfurt - Rödelheim: Senior ausgeraubt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Montagvormittag (25. Mai 2026) überfiel ein bislang unbekannter Täter einen 85-Jährigen auf offener Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen besuchte der 85-Jährige gegen 09:55 Uhr eine Bank in der Radilostraße. Anschließend befand er sich fußläufig im Bereich Röderichstraße/ Am Hopfengarten, als sich der Täter von hinten näherte und dem Mann eine braune Ledertasche entriss. Anschließend lief der Räuber in Richtung Radilostraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm groß, normale Statur, europäisches Erscheinungsbild, helle, kurze Haare; bekleidet mit einem grünen Langarmhemd; flüchtete in Richtung Radilostraße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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