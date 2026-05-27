Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0655 Frankfurt - Innenstadt: Rauschgiftdealer auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Aufmerksame Polizeibeamte konnten am gestrigen Dienstagabend (26. Mai 2026) gegen 21:35 Uhr einen Rauschgifthandel auf dem Holbeinsteg beobachten. Mutmaßlich tauschten zwei Männer Bargeld gegen Ecstasytabletten aus. Beide konnten noch vor Ort festgenommen werden. Den Dealer brachten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zwecks Haftprüfung in den zentralen Polizeigewahrsam.

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