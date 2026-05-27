Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0652 Frankfurt-Sindlingen: Verkehrsunfall nach illegalem Kfz-Rennen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (26. Mai 2026) ereignete sich in Sindlingen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Porsche gegen 15:55 Uhr die Sindlinger Bahnstraße vom Richard-Weidlich-Platz kommend, in Fahrtrichtung Hofheim. Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und dabei mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Der 32-jährige Fahrer eines Peugeot 308 befand sich vor dem Porsche und beabsichtige nach links in die Edenkobener Straße abzubiegen. Hierbei stieß der 22-Jährige frontal in die Fahrerseite des abbiegenden Peugeots.

Der 32-jährige Fahrer des Peugeot, sowie der 22-jährige Fahrer des Porsche und seine zwei Beifahrer im Alter von 20 und 30 Jahren wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zum Teil zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gegen ihn ein.

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