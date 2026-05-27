PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0652 Frankfurt-Sindlingen: Verkehrsunfall nach illegalem Kfz-Rennen

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (26. Mai 2026) ereignete sich in Sindlingen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Porsche gegen 15:55 Uhr die Sindlinger Bahnstraße vom Richard-Weidlich-Platz kommend, in Fahrtrichtung Hofheim. Er soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und dabei mehrere Fahrzeuge überholt haben.

Der 32-jährige Fahrer eines Peugeot 308 befand sich vor dem Porsche und beabsichtige nach links in die Edenkobener Straße abzubiegen. Hierbei stieß der 22-Jährige frontal in die Fahrerseite des abbiegenden Peugeots.

Der 32-jährige Fahrer des Peugeot, sowie der 22-jährige Fahrer des Porsche und seine zwei Beifahrer im Alter von 20 und 30 Jahren wurden durch den Zusammenstoß verletzt und zum Teil zwecks weiterer Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, gegen ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:34

    POL-F: 260526 - 0651 Frankfurt - B43: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nacht (25. Mai 2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B43. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren die 25-jährige Fahrerin eines BMW, der 35-jährige Fahrer eines Daimler Voyager und der 19-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 02:50 Uhr die B43 vom Flughafen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der Fahrer ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:34

    POL-F: 260526 - 0650 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Verfolgungsfahrt mit Unfall

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (25. Mai 2026) verunfallte ein Fahrzeug in Bergen-Enkheim im Rahmen einer Verfolgungsfahrt. Die Polizei ermittelt. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine Streife gegen 23:40 Uhr die Vilbeler Landstraße aus Richtung Borsigallee kommend, als ihr ein Fahrzeug mit ausgeschalteter Beleuchtung auffiel und sie sich zu einer Kontrolle ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:34

    POL-F: 260525 - 0649 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebin festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ma) Am Montagnachmittag (25. Mai 2026) sprach ein 78-Jähriger die Präsenzkräfte im Bahnhofsgebiet an, da ihn zuvor eine Frau bestohlen habe. Die Polizei nahm die mutmaßliche Diebin kurze Zeit später fest. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 78-Jährige gegen 16.05 Uhr im Bereich der Elbestraße, als er bemerkte, dass sich eine Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren