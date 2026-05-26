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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260526 - 0650 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Verfolgungsfahrt mit Unfall

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (25. Mai 2026) verunfallte ein Fahrzeug in Bergen-Enkheim im Rahmen einer Verfolgungsfahrt. Die Polizei ermittelt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine Streife gegen 23:40 Uhr die Vilbeler Landstraße aus Richtung Borsigallee kommend, als ihr ein Fahrzeug mit ausgeschalteter Beleuchtung auffiel und sie sich zu einer Kontrolle entschieden. Dabei kam der Fahrer der Aufforderung mithilfe der Anhaltesignale, anzuhalten, nicht nach und versuchte, sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen.

An der Kreuzung Triebstraße / Barbarossastraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Fassade eines dortigen Wohnhauses. Die Polizeibeamten stiegen dort aus ihrem Streifenwagen aus, als das Fahrzeug rückwärts gegen den abgestellten Funkwagen fuhr und seine Fahrt über die Barbarossastraße fortsetzte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug abgestellt in der Laurentiusstraße aufgefunden werden.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger als vermeintlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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