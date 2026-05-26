Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260526 - 0648 Frankfurt - Sachsenhausen: Fahrlässige Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (25. Mai 2026) kam es in Frankfurt Sachsenhausen zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Ein Anwohner wurde leicht verletzt.

Gegen 22:00 Uhr erhitzte nach bisherigen Erkenntnissen ein 55-jähriger Anwohner in der Straße "Unter den Birken" Speiseöl in einem Kochtopf, schlief jedoch noch während des Kochvorgangs ein. Die ebenfalls anwesende 48-jährige Ehefrau nahm daraufhin Rauchentwicklung in der Küche wahr, weckte ihren Ehemann und versuchte gemeinsam mit diesem, die Rauchentwicklung durch den Einsatz von Wasser einzudämmen. Hierdurch entstand jedoch eine Stichflamme, die zwar den Küchenraum beschädigte, zum Glück jedoch niemanden verletzte.

Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der 55-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die 48-jährige Frau sowie der ebenfalls anwesende 20-jährige Sohn blieben unverletzt.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

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