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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260524 - 0645 Frankfurt - Bornheim: Versuchte räuberische Erpressung und Angriff mit Pfefferpistole

Frankfurt (ots)

(di) Bei einer versuchten räuberischen Erpressung setzten letzte Nacht (23. auf 24. Mai 2026) Unbekannte eine Pfefferpistole gegen drei junge Männer ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren saßen gegen 02:00 Uhr auf einer Parkbank im Günthersburgpark. Hierbei wurden sie bereits von den beiden späteren Tätern auf ihren Fahrrädern beobachtet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll einer der Unbekannten die drei nach Tabak gefragt haben. Die Angesprochenen ließen sich jedoch nicht auf das Gespräch ein und verließen den Park. Hierbei sollen sie nun von den beiden Unbekannten auf ihren Fahrrädern verfolgt und in der Comeniusstraße eingeholt worden sein. Die Verfolger sollen daraufhin die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Dies wurde von den jungen Männern verwehrt, sodass nun einer der Täter mit einer Pfefferpistole auf die Männer gezielt und geschossen haben soll. Hierdurch erlitten die Männer Augenreizungen. Anschließend flüchteten sie vor den unbekannten Tätern. Diese werden jedoch wie folgt beschrieben:

Person1: männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, 17-18 Jahre alt, normale Statur, ca. 180 cm groß, blonde, lockige Haare, trug ein schwarzes Oberteil der Marke "Under Amor", eine schwarze Hose und schwarze Schuhe, führte ein Mountainbike- Pedelec mit sich

Person 2: männlich, dunklerer Hauttyp, 14-15 Jahre alt, dünne Statur, ca. 160 cm groß, trug schwarze Kleidung sowie eine aufgezogene schwarze Kapuze, Gucci-Kappe, Umhängetasche, führte ein schwarzes Damenrad und eine Pfefferpistole mit sich

Personen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle (6. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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