PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260523 - 0642 Frankfurt - Westend: Armbanduhr geraubt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (22. Mai 2026) beraubte ein Unbekannter im Westend einen 80-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kehrte der 80-Jährige kurz nach 16:00 Uhr zu seiner Wohnanschrift "Auf der Körnerwiese" zurück, als ihm eine unbekannte Person in den Hausflur folgte. Dort versuchte der Täter zunächst, den Senior abzulenken und hierbei dessen Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Als dies nicht gelang, setzte er Gewalt gegen den 80-Jährigen ein, sodass er schließlich in den Besitz der hochwertigen Armbanduhr gelangte und in unbekannte Richtung vom Tatort flüchtete. Der Geschädigte erlitt oberflächliche Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, stämmige Statur, heller Hauttyp; langärmeliges, beigefarbenes Hemd; lange, beigefarbene Hose; beigefarbenes Baseballkappe

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 11:37

    POL-F: 260523 - 0641 Frankfurt - Bockenheim: Festnahme nach Farbschmierereien

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nacht (23. Mai 2026) erfolgte die Festnahme eines 45-Jährigen in Bockenheim, der zunächst randalierte. Im weiteren Verlauf erhärtete sich zudem der Verdacht, dass dieser auch für Farbschmierereien in diesem Bereich verantwortlich gewesen sein könnte. Zivilfahndern fiel gegen 00:40 Uhr eine randalierende Person im Bereich der ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 11:35

    POL-F: 260523 - 0640 Frankfurt - Innenstadt: Schnelle Festnahme nach Raub

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Morgen (22. Mai 2026) erfolgte die schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen nach einem Raub in der Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen umzingelten die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren den 39-jährigen Geschädigten gegen 06:20 Uhr in der Töngesgasse. Daraufhin soll einer der Tatverdächtigen dem ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 11:34

    POL-F: 260523 - 0639 Frankfurt - Innenstadt: Erneuter Action Day der "BAO Zeil"

    Frankfurt (ots) - (di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. auf 23. Mai 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch. Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren