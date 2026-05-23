Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260523 - 0642 Frankfurt - Westend: Armbanduhr geraubt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (22. Mai 2026) beraubte ein Unbekannter im Westend einen 80-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen kehrte der 80-Jährige kurz nach 16:00 Uhr zu seiner Wohnanschrift "Auf der Körnerwiese" zurück, als ihm eine unbekannte Person in den Hausflur folgte. Dort versuchte der Täter zunächst, den Senior abzulenken und hierbei dessen Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Als dies nicht gelang, setzte er Gewalt gegen den 80-Jährigen ein, sodass er schließlich in den Besitz der hochwertigen Armbanduhr gelangte und in unbekannte Richtung vom Tatort flüchtete. Der Geschädigte erlitt oberflächliche Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, stämmige Statur, heller Hauttyp; langärmeliges, beigefarbenes Hemd; lange, beigefarbene Hose; beigefarbenes Baseballkappe

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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