Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260523 - 0641 Frankfurt - Bockenheim: Festnahme nach Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (23. Mai 2026) erfolgte die Festnahme eines 45-Jährigen in Bockenheim, der zunächst randalierte. Im weiteren Verlauf erhärtete sich zudem der Verdacht, dass dieser auch für Farbschmierereien in diesem Bereich verantwortlich gewesen sein könnte.

Zivilfahndern fiel gegen 00:40 Uhr eine randalierende Person im Bereich der Ginnheimer Landstraße auf. Unter Hinzuziehung einer Streifenbesatzung erfolgte sodann die Kontrolle der Person. Bei der Überprüfung stellten die Beamten eine frisch benutzte Farbspraydose fest.

Passend hierzu entdeckten sie ebenfalls an einem in der Nähe befindlichen Mehrfamilienhaus einen farblich entsprechenden Schriftzug. Bei genauerer Betrachtung ließ sich an ebenjener Örtlichkeit ein weiterer, israelkritischer Schriftzug in gleicher Farbe mit identischem Schriftbild feststellen, sodass sich auch hier der Verdacht gegen den 45-Jährigen ergab. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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