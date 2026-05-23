Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260523 - 0639 Frankfurt - Innenstadt: Erneuter Action Day der "BAO Zeil"

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Freitag auf Samstag (22. auf 23. Mai 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch.

Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um für mehr Sicherheit auf der Frankfurter Einkaufsmeile zu sorgen. Die Zeil war aufgrund der sommerlichen Witterungsverhältnisse am Freitagabend gut besucht. Die Konstablerwache sowie die Hauptwache waren ebenso durchgehend gut frequentiert.

Während zu Beginn der Maßnahmen zunächst größere Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener, die durch provokantes und aggressives Verhalten auffielen, im Fokus standen, gewährleisteten die Einsatzkräfte durchgängig eine hohe Präsenz rund um die Zeil.

Im Ergebnis kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt knapp 270 Personen. In mehreren Fällen wurden aufgrund aggressiven Verhaltens Platzverweise erteilt. 13 Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz, waren das Ergebnis der Kontrollen. Zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Bei mobilen Kontrollen verfolgten und ahndeten die Beamtinnen und Beamte zudem zahlreiche Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen sogenannter E-Scooter.

Die starke Polizeipräsenz erzeugte erhöhte Aufmerksamkeit unter Passanten und wurde wiederum wohlwollend aufgenommen. Die Schwerpunktmaßnahmen werden auch in den Sommermonaten fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell