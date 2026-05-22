Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260522 - 0637 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstagabend (21. Mai 2026) raubte ein bislang unbekannter Mann einen 21-Jährigen aus. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Der Geschädigte hielt sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 17:45 Uhr in der Karlstraße auf, als er den Beschuldigten zunächst kennenlernte und sich kurz darauf ein Streit entwickelt haben soll. Im Zuge dieser Unstimmigkeiten soll der Beschuldigte ihn unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er ihm dann Bargeld aus der Hosentasche entwendet haben.

Der Beschuldigte entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, schwarze Person, dünne Statur, kurze schwarze Haare; roter Hoodie, blaue Jeans

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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