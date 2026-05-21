Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260521 - 0635 Frankfurt - Innenstadt/ Frankfurter Berg: Mutmaßliche Dealer festgenommen - Drogen im Kilobereich sichergestellt

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Mittag (20. Mai 2026) nahmen Zivilfahnder in der Innenstadt einen mutmaßlichen Dealer fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten zudem erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln und Cannabisprodukten. Insgesamt wurden zwei Personen vorläufig festgenommen.

Gegen 14:30 Uhr identifizierten Zivilfahnder an der Konstablerwache einen 56-Jährigen, der per Haftbefehl wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gesucht wurde. Bei der Kontrolle und Festnahme des mutmaßlichen Dealers fanden die Beamten knapp 100 Gramm Kokain in kleinen Verpackungseinheiten, gut ein Kilogramm Haschisch in mehreren Platten sowie Bargeld in kleinteiliger Stückelung vor.

Die Ermittler vermuteten weitere Drogen und lokalisierten nach umfangreichen Ermittlungen eine von dem 56-Jährigen genutzte Wohnung in einem Wohnhochhaus am Frankfurter Berg.

Die Ermittlungen zahlten sich aus: In der Wohnung trafen sie einen 58-Jährigen an, der ebenfalls im Verdacht steht, dem unerlaubten Betäubungsmittelhandel nachzugehen. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung wurden die Beamten erneut fündig. Sie beschlagnahmten weitere 100 Gramm Kokain, knapp acht Kilogramm Haschisch, Betäubungsmittel-Utensilien, diverse Mobiltelefone und mehrere tausend Euro Bargeld.

Bei beiden Beschuldigten klickten die Handschellen und es folgte die Einlieferung in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums. Von hier aus sollen sie nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

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