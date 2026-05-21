Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260521 - 0632 Frankfurt - Bundesautobahn 3: LKW verliert nach Unfall große Mengen Diesel auf der Fahrbahn

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochnachmittag (20. Mai 2026) sperrte die Polizei auf Grund einer hohen Menge ausgetretenen Diesels zeitweise eine Parkplatzzufahrt auf der BAB 3.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 62-Jähriger mit seinem LKW gegen 14:50 Uhr über ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahnkreuz Frankfurt.

Hierdurch wurde der Tank beschädigt, der Fahrer setzte die Fahrt noch einige Kilometer fort und hielt schließlich auf dem Parkplatz Stadtwald. Hier trat dann eine große Menge Diesel aus, sodass Polizeibeamte die Zufahrt sowie den vorderen Teil des Parkplatzes vollsperrten.

Die Feuerwehr Frankfurt, die Autobahnmeisterei Rüsselsheim und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Dietzenbach wurden zur Eindämmung des ausgelaufenen Kraftstoffes verständigt.

Gegen 18:10 Uhr konnte die Zufahrt zum Parkplatz wieder freigegeben werden, Teile des Parkplatzes sind am heutigen Tag noch gesperrt, da noch weitere Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell