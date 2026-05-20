Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260520- 0631 Frankfurt- Bornheim: Trickbetrüger schlagen erneut zu- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagnachmittag (20. Mai 2026) gaben sich Betrüger unter Angaben falscher Tatsachen als Bankmitarbeiter aus und erlangten so die Kreditkarten zweier Senioren. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor der Methode!

Gegen 15:00 Uhr rief eine männliche Person auf dem Festnetz eines in Bornheim wohnhaften Paares an. Der Mann gab sich als Mitarbeiter einer Bank aus und nannte sich "Herr Reichert". Er gaukelte dem 72- und 74- jährigen Paar vor, dass es zu einer Abhebung eines hohen Geldbetrages ihres Kontos gekommen sei. Zur "Sicherheit" und Überprüfung des Sachverhaltes benötige er die PIN-Nummern, welche ihm übermittelt wurden. Zu guter Letzt bot der Betrüger an, die nun vermeintlich unbrauchbaren Bankkarten abzuholen.

Gegen 17:00 Uhr erschien der falsche Bankmitarbeiter in der Straße An den Röthen und ließ sich die Bankkarten aushändigen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30- 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, blonde Haare, kein Bart, trug eine Brille; bekleidet mit einem hellen Hemd

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 - 52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zudem rät die Frankfurter Polizei:

- Nehmen Sie keine Anrufe unbekannter / unterdrückter Rufnummern an. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre finanziellen Verhältnisse. - Legen Sie sofort auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer Sie anruft oder wenn der Anrufer Sie unter Druck setzt. - Vergewissern Sie sich bei einem Schockanruf, ob es sich tatsächlich um Ihre Angehörigen handelt und rufen Sie sie unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Beenden Sie im Zweifel sofort das Telefonat und rufen die 110 an. - Seien Sie stets wachsam bei hohen Gewinnversprechen. - Die Polizei fragt nicht nach ihren Wertsachen und stellt auch nicht Schmuck oder Bargeld "zu ihrem Schutz vor Einbrechern" sicher - Wenn Sie einen Trickbetrug bemerken, unabhängig davon, ob es den Tätern gelungen ist, Wertgegenstände zu entwenden oder nicht, kontaktieren Sie die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

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