Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0629: Frankfurt /Hanau: Rücknahme Vermissenfahndung - Bezug zu Meldung Nr.: 0619

Frankfurt (ots)

(di) Die seit Sonntag vermisste 19-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

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