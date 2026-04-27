Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Blitzeinbruch in Getränkemarkt + Einbrecher auf Baustellengelände unterwegs + 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt + Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Giessen (ots)

Fronhausen: Blitzeinbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Straße "Im Boden" drangen Unbekannte in der Nacht zu heute (27. April) gegen 1 Uhr ein. Mehrere maskierte Täter zerstörten die Eingangstür des Marktes und erbeuteten Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Fahrzeug. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. Die Ermittler der Marburger Kriminalpolizei suchen Zeugen und bitten um Hinweise. Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Lahntal-Goßfelden: Einbrecher auf Baustellengelände unterwegs

Auf einen Container auf einem Baustellengelände in der Siegener Straße nahe der Bundesstraße 62 hatten es Unbekannte abgesehen. Zwischen Donnerstag (23. April), 18 Uhr und Freitag (24. April), 6.45 Uhr brachen sie den Container auf und entwendeten mehrere Baugeräte und Werkzeuge sowie ein Fass mit Diesel. Außerdem zapften sie Diesel aus den Tanks von zwei Baustellenfahrzeugen ab. Die Polizei in Marburg sucht Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Lohra-K48: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagnachmittag (25. April) kam es auf der Kreisstraße 48 zwischen Lohra-Reimershausen und Kirchvers zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Die 17-jährige Kradfahrerin aus Lohra zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus. Ein 25-Jähriger aus Lohra war mit seinem Pkw auf der K48 in Fahrtrichtung Kirchvers unterwegs. Die Jugendliche befuhr die Strecke mit ihrem Leichtkrafrad in entgegengesetzter Richtung. Gegen 14.30 Uhr geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000 Euro.

Marburg-Schröck: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei suchen nach einem Unfall am Donnerstagabend (24. April) in dem Kreuzungsbereich Zum Elisabethbrunnen / Heljehaus nach Zeugen. Ein 65-Jähriger war mit seinem E-Bike auf der Straße "Zum Elisabethbrunnen" in Fahrtrichtung Reutergasse unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 18 Uhr in den Kreuzungsbereich und übersah dabei den Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste dieser stark ab und stürzte. Der 65-Jährige zog sich Verletzungen zu. Zur weiteren Abklärung begab er ein Krankenhaus auf. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den verantwortlichen Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu informieren. Den Angaben zufolge soll es sich um ein dunkles Auto handeln.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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