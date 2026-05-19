Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0627 Frankfurt - Sachsenhausen: Zeugenaufruf nach Raub zum Nachteil einer 58-Jährigen

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei mutmaßlich Jugendliche raubten nach aktuellen Erkenntnissen am gestrigen Montagabend (18. Mai 2026) einer 58-jährige Fußgängerin ihr Portemonnaie. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Dame befand sich gegen 21:35 Uhr am Fuße des Eisernen Steges auf der Südseite in Frankfurt Sachsenhausen, als sie zunächst aus einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus angesprochen wurde. Eine der Personen fragte nach Bargeld. Als die hilfsbereite Frau ihr Portemonnaie rausholte, schubste sie einer der Jugendlichen von hinten zu Boden. Ein Zweiter entwendete der dann auf dem Boden liegenden Frau daraufhin die Geldbörse. Im Anschluss entfernten sich die Jugendlichen. Die Frau wurde durch den Sturz leicht verletzt. Eine umgehend nach Alarmierung durchgeführte Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 55308 bei der Frankfurter Polizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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