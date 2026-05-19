Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Bahnhofsgebiet

Höchst: Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Tag (19. Mai 2026) führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei, des Zolls und der Stadtpolizei Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet, in der Innenstadt sowie am Bahnhof Höchst durch. Unterstützt wurde die Maßnahme auch durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit. Parallel wurden zudem stationäre Verkehrskontrollen im räumlichen Umfeld der Maßnahmen durchgeführt.

Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte ab 16:00 Uhr über 300 Personen, knapp 70 Fahrzeuge und 16 Gaststätten bzw. Kioske. Hierbei beschlagnahmten die Beamten unter anderem Rauschgift, mehrere Mobiltelefone und einen E-Roller. Bei einer der Gaststättenkontrollen stellte die Stadtpolizei wegen illegalen Glücksspiels zudem Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich sicher. Die betroffene Gaststätte in der Innenstadt wurde im Nachgang geschlossen und versiegelt. Ob der Betreiber seine Konzession behalten darf, wird seitens des Ordnungsamts nun geprüft.

Von den kontrollierten Personen wurden sieben aufgrund verschiedener Delikte vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine der Personen war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend und mit dem Handy am Ohr auf einem E-Scooter in die Kontrollstelle gefahren. Zu seinem Unglück wurde der Mann zudem mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Bei den insgesamt 37 gefertigten Strafanzeigen handelte es sich überwiegend um Delikte aus dem Bereich Besitz, Erwerb oder Handel mit Betäubungs- bzw. Arzneimitteln sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht.

In einem dieser Fälle war durch einen Anwohner der Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet und der Polizei gemeldet worden. Die Beamten unterzogen die beteiligten Personen daraufhin einer Kontrolle und konnten an dem mitgeführten Fahrrad sowie bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen in einer Wohnung und der Garage der Festgenommenen über 100 Tabletten Ecstasy, sowie Amphetamine, Methamphetamine, Haschisch, Marihuana und Kokain jeweils im mittleren zweistelligen bis unteren dreistelligen Grammbereich sowie kistenweise unverzollte Zigaretten und Alkoholika auffinden und sicherstellen. Der Hauptverdächtige der Tat soll am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Beamten, welche die Fahrzeugkontrollen im Umfeld durchführten, leiteten zudem insgesamt 37 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Gurt- und Handyverstöße ein. Einem Fahrer wurde die Weiterfahrt aufgrund erheblicher Fahrzeugmängel untersagt.

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