Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0621 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff und Widerstand

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagabend (18. Mai 2026) setzten besorgte Zeugen einen Notruf ab, da sich eine junge Frau im Bereich des Mainufers am Holbeinsteg augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und versucht hatte, in den Main zu springen.

Nach aktuellem Kenntnisstand hielten ein 17-Jähriger und eine weitere Person die 20-Jährige von ihrem Vorhaben ab. Nach Eintreffen der Streife zeigte sich die 20-Jährige durchweg aggressiv, trat nach den eingesetzten Beamten und versuchte einer Beamtin ins Bein zu beißen.

Die junge Frau musste schließlich festgenommen werden, was dazu führte, dass nun auch der 17-Jährige in das Geschehen eingriff und die Maßnahmen störte.

Auch er musste schließlich festgenommen und zum Streifenwagen verbracht werden. Hierbei leistete er Widerstand und geriet ebenfalls in einen psychischen Ausnahmezustand.

Aufgrund dessen wurden beide jungen Menschen anschließend einer Fachklinik vorgestellt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell