Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260518 - 0618 Frankfurt- Flughafen: Widerstand nach Ladendiebstahl
Frankfurt (ots)
(ma) Am Sonntagabend (17. Mai 2026) wurde eine Streife nach einem erfolgten Ladendiebstahl in einem Supermarkt eines Einkaufszentrums am Flughafen alarmiert.
Im Rahmen der Anzeigenaufnahme griff die 35- jährige Ladendiebin unvermittelt eine Polizeibeamtin an, zerkratzte ihr unter anderem das Gesicht, zog sie an den Haaren und schlug ihr gegen den Kopf. Mit Hilfe weiterer Polizisten wurde die renitente Frau unter Kontrolle gebracht und anschließend auf die Dienststelle gebracht.
Diese verfügt nicht über einen festen Wohnsitz und wird am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Die Beamtin konnte aufgrund der erlittenen Verletzungen ihren Dienst nicht fortsetzen.
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