Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260518 - 0617 Frankfurt - Innenstadt: Queerfeindliche Beleidigung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (17. Mai 2026) kam es im Nachgang einer Versammlung zu einer Beleidigung von Personen aus der queeren Community.

Gegen 17:00 Uhr befanden sich mehrere Personen der queeren Community am Klaus-Mann-Platz, um dort einen Stand der zuvor stattgefundenen Versammlung abzubauen, als zwei Personen auf einem E-Scooter an ihnen vorbeifuhren und eine queerfeindliche Beleidigung ausstießen. Anschließend entfernten sich die beiden Personen unerkannt. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069 / 755 - 54208 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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