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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260517 - 0614 Frankfurt-Praunheim: Gefährliche Körperverletzung mittels Reizgas

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (16. Mai 2026) sprühten Unbekannte Reizstoff in den Aufzug eines Mehrfamilienhauses in Praunheim. Dadurch wurden mehrere Personen verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen sprühten Unbekannte gegen 21:55 Uhr mit einem Reizstoffsprühgerät in den Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Bernadottestraße. Anschließend entfernten sich die Unbekannten unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Reizstoff verteilte sich über den Aufzugsschacht in zwei vorhandenen Aufzügen sowie in mehreren Etagen des Wohnhauses. Insgesamt erlitten zehn Personen Schleimhautreizungen bei der Benutzung der Aufzüge. Diese wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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