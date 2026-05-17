Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260517 - 0615 Frankfurt-Höchst: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger festgenommen - Bezug zur Meldung Nr. 0611

Frankfurt (ots)

(bo) Wie bereits bekannt, ermittelt die Frankfurter Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, nachdem am heutigen Morgen (17. Mai 2026) ein 19-jähriger Mann leblos vor einem Parkhaus in Frankfurt Höchst aufgefunden wurde.

Durch intensive Ermittlungen konnte bereits kurz nach der Tat ein Anfangsverdacht gegen einen 18-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis begründet werden.

Fahnder nahmen den Tatverdächtigen am Nachmittag an seiner Wohnanschrift widerstandslos fest und verbrachten ihn schließlich in das Gewahrsam des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Er soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern weiter an.

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