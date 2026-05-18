Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260518 - 0616 Frankfurt: Aktionstag "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" am 20. Mai 2026 - Polizeiliche Beratungsstelle öffnet die Türen

Frankfurt (ots)

(bo) Am Mittwoch, den 20. Mai 2026 findet der hessenweite Aktionstag "Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch" statt. Die polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main auf der Zeil ist für diesen Aktionstag ganztägig von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Dort können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger individuell zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Fachleute demonstrieren unter anderem, wie einfach es sein kann, ein ungesichertes Fenster aufzuhebeln. Darüber hinaus findet um 18:00 Uhr in der Beratungsstelle eine Info-Veranstaltung mit einem Vortrag zum Thema "Gemeinsam sicher vor Diebstahl und Einbruch" statt. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Die landesweite Kampagne der hessischen Polizei dient der Bekämpfung der steigenden Fallzahlen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen. Die Kampagne hat das Ziel, durch eine Kombination aus präventiven und repressiven Maßnahmen sowie einer breiten Öffentlichkeitsarbeit die Fallzahlen, insbesondere in regionalen Brennpunkten, zu reduzieren und gleichzeitig die Bevölkerung für wirksamen Einbruchschutz zu sensibilisieren.

Damit Sie vor Einbrechern gewappnet sind, können Sie sich am Aktionstag sowie auch das ganze Jahr über bei der polizeilichen Beratungsstelle kostenlos beraten lassen.

Darüber hinaus hilft auch die Beachtung einiger Verhaltenstipps dabei, Ihr Zuhause sicherer zu machen:

- Ziehen Sie Ihre Wohnungs- oder Haustür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab, auch wenn Sie nur kurz unterwegs sind

- Verschließen Sie grundsätzlich immer alle Türen und Fenster beim Verlassen der Wohnung, das gilt ebenfalls für gekippte Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Nutzen Sie insbesondere bei längerer Abwesenheit verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Anwesenheit vorzutäuschen. Gerade am Abend ziehen dunkle Wohnungen potentielle Einbrecher an!

- Nutzen Sie die Möglichkeit der kostenlosen und auf Ihre individuelle Wohnsituation abgestimmten Beratung durch die Polizeiliche Beratungsstelle.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle

Zeil 33, 60313 Frankfurt am Main Tel: 069 / 755 - 55555 E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Öffnungszeiten:

Montag / Mittwoch / Freitag: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Donnerstag: 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten führen die Beamtinnen und Beamten nach Terminvereinbarung auch Beratungen bei Ihnen zuhause durch.

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