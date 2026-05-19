Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0622 Frankfurt- Eckenheim: Bewaffneter Raubüberfall- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Freitagabend (15. Mai 2026) beraubten drei maskierte Täter ein Lager im Bereich der Porthstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand betraten drei junge Männer gegen 23:20 Uhr einen Lagerraum, in welchem zu diesem Zeitpunkt drei Mitarbeiter ihren Tätigkeiten nachgingen.

Die Räuber bedrohten die 25-, 26- und 36- jährigen Männer unter Vorhalt einer Pfefferpistole und zwangen sie in eine Ecke des Lagers. Die Täter entwendeten anschließend unter anderem einen Tresor und Tabakwaren und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

Männlich, ca. 18-25 Jahre, ca. 185-190 cm groß, schlanke Statur, schwarzafrikanischer Phänotyp; trug eine dunkle Steppjacke mit Kapuze, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Täter 2

Männlich, ca. 18-25 Jahre, ca. 190-195 cm groß, schlanke Statur, schwarzafrikanischer Phänotyp; trug eine dunkle Steppjacke mit Kapuze, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Täter 3

Männlich, ca. 18-25 Jahre; trug dunkle Kleidung, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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