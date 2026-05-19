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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0623 Frankfurt - Westend-Nord: Spürhund "Nik" erschnüffelt größere Mengen Rauschgift

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (17. Mai 2026) beschlagnahmten Beamte eine größere Menge Rauschgift und Bargeld in einer Wohnung im Westend.

Gegen 14:45 Uhr meldeten besorgte Anwohner eine offenstehende Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Eschersheimer Landstraße. Aufgrund des Verdachts, dass sich möglicherweise Einbrecher in der Wohnung befinden könnten, betraten die Beamten die Wohnung. Die Beamten konnten zwar keine Einbrecher antreffen, stellten jedoch bei der Absuche eine große Menge Bargeld sowie mehrere Hinweise auf größere Mengen Betäubungsmittel fest.

Durch einen Richter wurde ein Durchsuchungsbeschluss erlassen und die Wohnung nun gemeinsam mit dem Rauschgiftspürhund "Nik" durchsucht. Hierbei konnte "Nik" Haschisch und Kokain im jeweils einstelligen Kilobereich und ca. 80g Crack erschnüffeln. Die Beamten fanden zudem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie diverse Utensilien zum Strecken, Abpacken und Verkaufen von Betäubungsmitteln.

Gegen den Wohnungsinhaber sowie eine weitere beteiligte Person wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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